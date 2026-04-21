Test psicoattitudinali per i docenti Andrea Maggi | Non paghino tutti per una mela marcia

Recentemente si è riacceso il dibattito sui test psicoattitudinali per i docenti, dopo un episodio avvenuto a Mestre in cui un'insegnante ha tagliato i capelli a una studentessa a causa delle numerose domande sui riassunti. Andrea Maggi ha commentato questa situazione sostenendo che non bisogna penalizzare tutti gli insegnanti per un comportamento scorretto di qualcuno. La discussione riguarda l'uso di strumenti di valutazione per il personale scolastico e le modalità di selezione più adeguate.

«Dopo il caso dell'insegnante che a Mestre ha tagliato i capelli a un'alunna per le troppe domande su come si fa un riassunto, ecco tornare in voga la richiesta di test psicoattitudinali per gli insegnanti». Andrea Maggi, oggi, martedì 21 aprile ha preso una posizione netta sul ritorno.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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