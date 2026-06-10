Duecento addetti cercasi per la stagione del pomodoro | via alle assunzioni del big del settore

Conserve Italia cerca 200 lavoratori stagionali per la stagione del pomodoro nello stabilimento di Albinia, in provincia di Grosseto. Le assunzioni sono previste tra la seconda metà di luglio e la fine di settembre. La società intende coprire le esigenze di manodopera durante il periodo di raccolta e lavorazione del pomodoro. La ricerca riguarda esclusivamente figure temporanee per la durata della campagna.

Albinia (Grosseto), 10 giugno 2026 – Per la prossima campagna di trasformazione del pomodoro, Conserve Italia vuole assumere 200 lavoratori stagionali per le attività nello stabilimento di Albinia (Grosseto) tra la seconda metà di luglio e la fine di settembre. Qui il Gruppo cooperativo trasforma ogni anno fino a 80mila tonnellate di pomodoro conferito dai soci agricoltori delle cooperative situate in Toscana e Lazio. I profili richiesti. Con questa materia prima locale si realizzano passate e polpe commercializzate in Italia e in oltre 70 Paesi con i marchi Valfrutta, Cirio, Jolly Colombani e Pomodorissimo - Santarosa (in licenza), oltre che con la marca del distributore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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