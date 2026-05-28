Al via la stagione del pomodoro Princes assume 1200 risorse per lo stabilimento di Foggia

Princes Italia ha avviato l’assunzione di circa 1.200 lavoratori per lo stabilimento di Foggia, nel Sud Italia, mentre si avvicina l’inizio della stagione del pomodoro. La società gestisce il più grande impianto europeo dedicato alla trasformazione del pomodoro. I nuovi dipendenti saranno impiegati nelle operazioni di raccolta e lavorazione durante i mesi di picco della produzione. La campagna di assunzioni riguarda sia personale stagionale sia figure a tempo indeterminato.

Con l’imminente inizio della stagione del pomodoro nel Sud Italia, Princes Italia S.p.A., società che gestisce in Puglia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, ha avviato una campagna di assunzione di circa 1.200 risorse. A partire da metà luglio i nuovi assunti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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