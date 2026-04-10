Ok vicino al contratto del settore vetro 206 euro per 270 addetti piacentini

Nelle ultime settimane è stato raggiunto un accordo che prevede un costo di 206 euro per 270 lavoratori del settore vetro nella provincia di Piacenza. L'intesa riguarda il rinnovo del contratto collettivo nazionale e mira a definire le condizioni economiche e normative per i prossimi mesi. La trattativa ha coinvolto rappresentanti delle aziende e delle sigle sindacali, con l'obiettivo di garantire stabilità occupazionale e condizioni economiche adeguate.

In un momento storico segnato dall'incertezza economica e dalle sfide della transizione industriale, arriva un segnale forte di continuità e rilancio dal settore del vetro. È stata sottoscritta a Roma l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Stipendi docenti, con il nuovo contratto fino 463 euro in più: le tabelle degli aumenti settore per settoreIl nuovo contratto dei prof garantirà grazie alle risorse stanziate dal governo un aumento medio mensile lordo degli stipendi di 143 euro. Rincari carburanti in Sicilia, benzina oltre 1,8 euro e diesel vicino ai 2 euro: il settore dell’autotrasporto al collassoCodacons e Cna Fita Sicilia segnalano effetti pesanti su imprese e trasporti, tra contenziosi alla raffineria di Priolo e tensioni internazionali che... Argomenti più discussi: Niente antenna 5G tra le colline Unesco del Prosecco: manca l'ok del vescovo per la costruzione vicino alla chiesa di Refrontolo; Ancelotti verso il rinnovo con il Brasile: un'opzione in meno per la Nazionale italiana; Roma, Olsen vicino all’addio: trattative in corso con il Bayer Leverkusen; Variante Demonte, dal Mase ok al progetto esecutivo. Bergesio (Lega): Ora i tempi per la gara di appalto si avvicinano. . @seriecofficial | Salernitana, vicino il passaggio del club a Rufini: il contratto preliminare è atteso entro il 20 aprile x.com Grazie ai fondi del Pnrr, un edificio storico vicino al Castello è stato riqualificato in un nuovo spazio che offrirà accoglienza e percorsi di reinserimento - facebook.com facebook