Due ragazze di 12 e 16 anni sono scomparse da tre giorni in Abruzzo, senza lasciare tracce o contatti. Le ricerche sono state estese in tutta Italia, mentre il padre ha lanciato un appello pubblico per trovare le figlie. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla sparizione, ma al momento non ci sono dettagli su dove possano essere o le ragioni della scomparsa. La famiglia chiede aiuto per rintracciarle.

Tre giorni senza una telefonata, un messaggio o un avvistamento. È un mistero che tiene con il fiato sospeso due regioni quello della scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, sparite da una comunità educativa dell’Abruzzo nella notte tra sabato e domenica. Che cosa sappiamo delle ragazzine sparite in Abruzzo. Da allora delle due ragazze non c’è più alcuna traccia. Le ricerche, coordinate dalla Procura di Sulmona, si sono estese ben oltre i confini dell’Abruzzo e coinvolgono anche il litorale pontino, dove vive la famiglia delle due minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Due sorelle di 12 e 16 anni svanite nel nulla in Abruzzo, ricerche in tutta Italia. L’appello disperato del padre

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Due sorelle di 12 e 16 anni svanite nel nulla in Abruzzo, ricerche in tutta Italia. L’appello disperato del padre x.com

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