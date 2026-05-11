Sonia e i due figli adolescenti spariti nel nulla a Piacenza | il disperato appello del padre

Da secoloditalia.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre settimane dalla scomparsa, non ci sono aggiornamenti sulla vicenda di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli adolescenti, scomparsi il 20 aprile scorso. La famiglia ha riferito che erano partiti da Piacenza in direzione del Friuli, dove è stata trovata l’auto dei dispersi parcheggiata. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora non sono stati trovati indizi utili per rintracciarli.

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A tre settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme con i due figli adolescenti e a quattro cani il  20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli,  dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Le ricerche. La denuncia ai Carabinieri da parte della famiglia dell’ex marito, Yuri,  risale al 27 aprile. Proprio a partire da quella data, è stata richiesta collaborazione ad alcuni sindaci del territorio: i primi cittadini hanno iniziato, via social, a diffondere  appelli alla popolazione, contattare gestori di baite e rifugi, condiviso le foto degli scomparsi.  I controlli su targhe e telecamere di sorveglianza, sottotraccia, si sono protratti fino al 6 maggio quando, con il ritrovamento dell’auto di Sonia, è stato allestito il campo base delle ricerche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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