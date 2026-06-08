Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni, è scomparsa domenica 7 giugno e al momento non si hanno più sue notizie. Le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche sul territorio italiano, senza risultati finora. La famiglia ha lanciato un appello pubblico per chiedere informazioni. Le autorità stanno verificando eventuali telecamere di sorveglianza e contattando testimoni. La scomparsa ha generato preoccupazione tra le persone vicine alla ragazza.

Sono ore di forte preoccupazione per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazza di 12 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di domenica 7 giugno. La giovane si è allontanata dalla propria abitazione e da quel momento si sono perse le sue tracce. La vicenda ha rapidamente mobilitato l’intera comunità di Ceccano e della provincia di Frosinone. Sui social network si stanno moltiplicando appelli, condivisioni e segnalazioni nella speranza di raccogliere elementi utili per ritrovare la ragazza. Nel frattempo sono scattate le ricerche coordinate dalle forze dell’ordine. I carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti necessari e stanno verificando ogni possibile pista per ricostruire gli spostamenti della dodicenne nelle ore successive all’allontanamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Valeria scompare nel nulla, giovanissima: ricerche in corso in Italia, l’appello disperato

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