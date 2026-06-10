Due colpi da Juve! Ma non facciamoci più prendere in giro – Si o no | PODCAST con Chiara Aleati e Marco Baridon

di Marco Baridon Nel consueto appuntamento di Si o No dedicato alla Juventus Chiara Aleati e Marco Baridon si sono soffermati su diversi temi. L’ultima puntata di “Sì o no”, il format in onda sul canale YouTube di , ha offerto un’analisi profonda sulle ultime notizie in casa Juventus. I giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon si sono soffermati sui due nomi in cima alla lista dei desideri dei bianconeri: Sorloth e Dibu Martinez. GUARDA SU YOUTUBE IL VIDEO COMPLETO Al centro del dibattito anche il possibile scambio fra Cambiaso e Frattesi. Infine, i due giornalisti hanno ribadito la necessità di non perdere tanto tempo dietro alle società che non vogliono vendere i giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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DUE COLPI da JUVE! Ma non facciamoci più PRENDERE IN GIRO

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