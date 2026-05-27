Nell’ultima puntata del podcast “Si o No”, Chiara Aleati e Marco Baridon hanno discusso delle possibili ragioni per cui Alessandro Del Piero non è tornato nella società juventina. La conversazione ha anche toccato le operazioni di mercato e le strategie di Comolli e Spalletti, senza fornire dettagli specifici su eventuali trattative o decisioni.

di Marco Baridon Juve, nell’ultima puntata di “Si o No” Chiara Aleati e Marco Baridon hanno approfondito alcuni temi che riguardano i bianconeri. L’ultima puntata di “Sì o no”, il format in onda sul canale YouTube di , ha offerto un’analisi profonda sulle ultime notizie in casa Juventus. I giornalisti Chiara Aleati e Marco Baridon si sono soffermati sul perché fino ad oggi Del Piero non è tornato in società. GUARDA SU YOUTUBE IL VIDEO COMPLETO Al centro del dibattito anche il rapporto fra Comolli e Spalletti e come i due dovranno andare avanti visto che, a meno di clamorosi colpi di scena, l’amministratore delegato continuerà con la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, perché Del Piero non torna in società? Comolli-Spalletti e cosa aspettarsi dal mercato | Si o no – Podcast con Chiara Aleati e Marco Baridon

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