La Juventus sta valutando il mercato in vista della possibile sostituzione di Vlahovic, con un solo nome considerato finora. La discussione tra Chiara Aleati e Marco Baridon si concentra sulle opzioni disponibili e sulle decisioni future del club. Nel dibattito vengono analizzati i temi più caldi legati alla squadra e alle strategie di rafforzamento, senza indicazioni ufficiali o nomi certi. La puntata si concentra sulle opinioni e sui possibili sviluppi, senza approfondimenti su trattative o piani specifici.

di Marco Baridon I nostri Chiara Aleati e Marco Baridon dibattono sui temi più scottanti relativi al mondo Juve in questa nuovissima puntata del format “Sì o no”. L’addio imminente di Dusan Vlahovic ha inevitabilmente acceso i riflettori sulle prossime mosse della Juventus nel reparto offensivo. La dirigenza si ritrova ad affrontare una vera e propria emergenza al centro dell’attacco, un “ SOS 9 ” che impone riflessioni profonde e scelte decise per consegnare a Luciano Spalletti un terminale offensivo all’altezza delle ambizioni del club in vista della prossima stagione. CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA SU YOUTUBE Le strategie di mercato per regalare alla Vecchia Signora un nuovo bomber di razza stanno monopolizzando le attenzioni, con i vertici societari impegnati a scremare una lista di possibili candidati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - SOS 9 per la Juve, un solo nome da prendere (per ora) per il dopo Vlahovic | Si o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

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SOS 9, un SOLO NOME da prendere (per ora) per il dopo VLAHOVIC

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