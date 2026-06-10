Nel tardo pomeriggio di martedì, due caccia Eurofighter sono decollati da una base militare nei pressi di Ancona, poco prima delle 18. Dopo circa un'ora di volo, si è verificato un problema di comunicazione con uno dei due velivoli. Le autorità hanno avviato le procedure di ricerca e recupero, senza ancora aver ritrovato l’aereo disperso. La situazione è ancora in fase di gestione.

Ancona, 10 giugno 2026 – Nel tardo pomeriggio di martedì due caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati poco prima delle 18.30 dalla base aerea di Grosseto a seguito di un ordine di ‘scramble’ (decollo immediato) disposto dal Combined air operations centre della Nato di Torrejón, in Spagna. “L’intervento – spiega l’Aeronautica Militare – si è reso necessario per identificare un velivolo civile privato, un P-180 proveniente dalla Germania, per il quale era stata richiesta una verifica a causa della perdita del contatto radio con gli enti preposti alla gestione del traffico aereo. I due caccia hanno raggiunto l’aeromobile assegnato nell’area di Ancona, hanno effettuato le procedure previste per l’identificazione visiva per poi constatare il corretto ripristino delle comunicazioni radio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due caccia Eurofighter in missione sui cieli di Ancona: perso contatto con un velivolo

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