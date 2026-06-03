Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia | da Palermo a Bagheria le location delle nozze

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato le nozze in Sicilia, proseguendo i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno. Dopo il matrimonio ufficiale a Londra, gli sposi si sono spostati tra Palermo e Bagheria, dove si sono svolti eventi privati. La cerimonia è stata riservata e si è svolta in location di lusso, con partecipanti limitati. Nessun dettaglio sulla presenza di ospiti o sui festeggiamenti successivi è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la celebrazione ufficiale a Londra, i neosposi Dua Lipa e Callum Turner continuano i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno in Italia, più precisamente in Sicilia. Tra le location scelte dalla coppia, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo e la suggestiva Villa Valguarnera di Bagheria, storica dimora aristocratica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Palermo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

Video Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari

Dua Lipa si sposa a Palermo? Le indiscrezioni su date, location e nozze con Callum TurnerRecenti voci indicano che la cantante britannica Dua Lipa e l’attore Callum Turner potrebbero sposarsi a Palermo.

Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria; Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate; Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze, Elton John tra gli ospiti.

dua lipa il matrimonio di duaIl matrimonio civile di Dua Lipa e Callum Turner Londra: ora la festa a PalermoIl 31 maggio la popstar e l'attore si sono giurati amore eterno all’Old Marylebone Town Hall in presenza di un ristretto numero di familiari e amici. Nel fine settimana dal 5 al 7 giugno i festeggiame ... tg24.sky.it

dua lipa il matrimonio di duaIl matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia: da Palermo a Bagheria le location delle nozzeDopo la celebrazione ufficiale a Londra, i neosposi Dua Lipa e Callum Turner continuano i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno in Italia, più precisamente ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web