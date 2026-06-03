Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in Sicilia | da Palermo a Bagheria le location delle nozze

Dua Lipa e Callum Turner hanno celebrato le nozze in Sicilia, proseguendo i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno. Dopo il matrimonio ufficiale a Londra, gli sposi si sono spostati tra Palermo e Bagheria, dove si sono svolti eventi privati. La cerimonia è stata riservata e si è svolta in location di lusso, con partecipanti limitati. Nessun dettaglio sulla presenza di ospiti o sui festeggiamenti successivi è stato reso noto.

Dopo la celebrazione ufficiale a Londra, i neosposi Dua Lipa e Callum Turner continuano i festeggiamenti dal 5 al 7 giugno in Italia, più precisamente in Sicilia. Tra le location scelte dalla coppia, la Galleria d'Arte Moderna di Palermo e la suggestiva Villa Valguarnera di Bagheria, storica dimora aristocratica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

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Per il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia io la vedrei bene con uno di questi abiti x.com

Dua Lipa in un abito su misura di Schiaparelli Couture per il suo matrimonio con Callun Turner (31 maggio 2026) reddit

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