Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di sposarsi in Sicilia, anticipando la data dell’evento. La cantante e l’attore hanno modificato i piani originari e si preparano al matrimonio in tempi più brevi del previsto. Non sono stati forniti dettagli sulla nuova data o sul luogo esatto dell’evento. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla decisione.

La sensuale popstar e l'attore inglese hanno deciso di affrettare i tempi, anticipando la data del matrimonio in Sicilia. Le nozze dell'anno sono state anticipate. La diva del pop Dua Lipa e l'attore Callum Turner si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma la coppia ha affrettato i preparativi per il matrimonio che verrà celebrato in Sicilia con una tre giorni di celebrazioni prevista tra il 5 e il 7 giugno. Cosa sappiamo del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner La popstar kosovaro-britannica non baderà a spese per celebrare l'unione con il fidanzato organizzando un evento di primo piano che avrà come quartier generale la magnifica Villa Igiea a Palermo, storico hotel a cinque stelle, anche se alcuni fonti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze in Sicilia: tutti i dettagli

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Dua Lipa and Callum Turner travel on the Paris metro like any ordinary person

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Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio di due mesiLe nozze di Dua Lipa e Callum Turner sono programmate tra il 5 e il 7 giugno a Palermo.

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