Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze in Sicilia | tutti i dettagli

Da movieplayer.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di sposarsi in Sicilia, anticipando la data dell’evento. La cantante e l’attore hanno modificato i piani originari e si preparano al matrimonio in tempi più brevi del previsto. Non sono stati forniti dettagli sulla nuova data o sul luogo esatto dell’evento. La coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche riguardo alla decisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La sensuale popstar e l'attore inglese hanno deciso di affrettare i tempi, anticipando la data del matrimonio in Sicilia. Le nozze dell'anno sono state anticipate. La diva del pop Dua Lipa e l'attore Callum Turner si sarebbero dovuti sposare a settembre, ma la coppia ha affrettato i preparativi per il matrimonio che verrà celebrato in Sicilia con una tre giorni di celebrazioni prevista tra il 5 e il 7 giugno. Cosa sappiamo del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner La popstar kosovaro-britannica non baderà a spese per celebrare l'unione con il fidanzato organizzando un evento di primo piano che avrà come quartier generale la magnifica Villa Igiea a Palermo, storico hotel a cinque stelle, anche se alcuni fonti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

dua lipa e callum turner anticipano le nozze in sicilia tutti i dettagli
© Movieplayer.it - Dua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze in Sicilia: tutti i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dua Lipa and Callum Turner travel on the Paris metro like any ordinary person

Video Dua Lipa and Callum Turner travel on the Paris metro like any ordinary person

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari

Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio di due mesiLe nozze di Dua Lipa e Callum Turner sono programmate tra il 5 e il 7 giugno a Palermo.

dua lipa dua lipa e callumDua Lipa anticipa il matrimonio con Callum Turner: tre giorni da sogno a Palermo. Donatella Versace firma l’abito, Elton John possibile testimoneQuello tra Dua Lipa e Callum Turner si prepara a diventare uno dei matrimoni più attesi dell’estate 2026. Le nozze, inizialmente previste per settembre, sarebbero state anticipate ... ilmessaggero.it

dua lipa dua lipa e callumDua Lipa e Callum Turner anticipano le nozze: il sì sarà in Sicilia a giugnoLa cantante e l'attore si sposeranno a Bagheria, non lontana da Palermo, il primo weekend di giugno. Tanti gli ospiti internazionali attesi per l'occasione ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web