Drusilla Gucci ama ancora Francesco Chiofalo? Lei nega | È lui quello ancora innamorato non io

Da ilsipontino.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Drusilla Gucci ha negato di essere ancora innamorata di Francesco Chiofalo, affermando che è lui a provarlo. La relazione tra i due si era conclusa in modo turbolento, lasciando rapporti tesi dopo la separazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quella tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo era stata una rottura alquanto turbolenta, dopo la separazione infatti i loro rapporti erano pessimi. Dopo un po' di tempo erano riusciti però a chiarire e ad avere un rapporto sereno. Entrambi hanno fatto parte del cast di The 50 Italia, quando si sono rivisti si sono salutati in modo sereno anche se lei non ha fatto i salti di gioia. Il personal trainer ha sempre sostenuto che l'ex fidanzata sia ancora innamorata di lui e non sono mancate le smentite da parte della ragazza. Drusilla Gucci è ancora innamorata di Francesco Chiofalo? Cosa ha detto lei sui social sul loro rapporto Anche... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

drusilla gucci ama ancora francesco chiofalo lei nega 200 lui quello ancora innamorato non io
© Ilsipontino.net - Drusilla Gucci ama ancora Francesco Chiofalo? Lei nega: “È lui quello ancora innamorato, non io”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo Un Incontro Sereno a The 50

Video Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo Un Incontro Sereno a The 50

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Drusilla Gucci a The 50, c’è anche l’ex Francesco Chiofalo:

Chi è Francesco Chiofalo, il tumore, Temptation Island e l’amore per Drusilla GucciFrancesco Chiofalo è un personal trainer e influencer che ha partecipato a programmi televisivi come Temptation Island.

Si parla di: Drusilla Gucci spiazza su Francesco Chiofalo: È ancora innamorato di me | A The 50 era molto emozionato.

drusilla gucci drusilla gucci ama ancoraThe Fifty, Francesco Chiofalo triste per l’eliminazione dell’ex Drusilla Gucci: Mi dispiace tantoFrancesco Chiofalo ha espresso il suo malumore per la fuoriuscita anticipata di Drusilla Gucci da The Fifty. Andiamo a vedere cosa ha detto sulla ex. mondotv24.it

Francesco Chiofalo, la ex Drusilla Gucci rompe il silenzio/ La frecciata: Bravo a fare la vittimaTra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci c'è stato uno scambio di frecciate sui social: ognuno porta la sua verità, ma ancora non si è capito di chi è la colpa... In questi giorni non si parla d’altro ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web