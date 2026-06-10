Drusilla Gucci ha negato di essere ancora innamorata di Francesco Chiofalo, affermando che è lui a provarlo. La relazione tra i due si era conclusa in modo turbolento, lasciando rapporti tesi dopo la separazione.

Quella tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo era stata una rottura alquanto turbolenta, dopo la separazione infatti i loro rapporti erano pessimi. Dopo un po' di tempo erano riusciti però a chiarire e ad avere un rapporto sereno. Entrambi hanno fatto parte del cast di The 50 Italia, quando si sono rivisti si sono salutati in modo sereno anche se lei non ha fatto i salti di gioia. Il personal trainer ha sempre sostenuto che l'ex fidanzata sia ancora innamorata di lui e non sono mancate le smentite da parte della ragazza. Drusilla Gucci è ancora innamorata di Francesco Chiofalo? Cosa ha detto lei sui social sul loro rapporto Anche... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Drusilla Gucci ama ancora Francesco Chiofalo? Lei nega: “È lui quello ancora innamorato, non io”

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Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo Un Incontro Sereno a The 50

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