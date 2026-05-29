Drusilla Gucci a The 50 il nuovo reality di Prime Video che la vede coinvolta insieme a un suo ex: l’intervista integrale nel numero di Novella 2000 attualmente in edicola. Drusilla Gucci a The 50 il nuovo reality di Prime Video che la vede coinvolta dal 22 maggio. Tanti sono i personaggi tv, influencer, star social e professionisti del caos mediatico chiamati a convivere e a sfidarsi: cinquanta concorrenti, un castello trasformato in un’arena, prove fisiche e mentali, alleanze che nascono e saltano nel giro di poche ore e un Leone che osserva il tutto dall’alto, commentando ogni mossa con sarcasmo. L’elenco dei partecipanti è talmente lungo che sembra un vecchio elenco del telefono e tra loro anche qualche nome che Gucci conosce bene. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Drusilla Gucci a The 50, c’è anche l’ex Francesco Chiofalo:

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Drusilla Gucci critica le scelte estetiche di Francesco Chiofalo

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