Francesco Chiofalo è un personal trainer e influencer che ha partecipato a programmi televisivi come Temptation Island. È noto per la sua presenza sui social e per le vicende che lo hanno coinvolto nel corso degli anni. Di recente, ha parlato pubblicamente della sua battaglia contro un tumore e della sua relazione sentimentale con Drusilla Gucci. La sua figura è spesso al centro di discussioni sui media e sui social network.

Personal trainer, protagonista di Temptation Island e influencer: Francesco Chiofalo è un personaggio televisivo e dei social, spesso al centro di dibattiti e polemiche. Chi è Francesco Chiofalo. Classe 1989, Francesco Chiofalo è sempre stato appassionato di sport. Sin da giovanissimo ha iniziato a praticare rugby, abbandonando la carriera agonistica a causa di un infortunio. Nonostante ciò l’allenamento ha continuato a fare parte della sua vita, spingendolo a diventare un personal trainer di professione. L’esordio in televisione arriva nel 2017 grazie a Temptation Island, programma a cui prende parte insieme a Selvaggia Roma che all’epoca era la sua fidanzata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Francesco Chiofalo, il tumore, Temptation Island e l’amore per Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo prima e dopo: com’è cambiato l’influencer da Temptation Island a oggiFrancesco Chiofalo è tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani.

I nuovi ospiti di Belve: Francesco Chiofalo e il tumore al cervello. Giulia Michelini, l’ayahuasca e le visioniLa decima stagione di ‘Belve’ ha esordito martedì 7 aprile su Rai2 registrando l’8,8% di share, pari a 1 milione 349 mila spettatori.