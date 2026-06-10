I Carabinieri del NAS di Latina hanno chiuso un supermercato nel capoluogo dopo aver riscontrato gravi problemi igienico-sanitari nel magazzino. Durante l’ispezione sono state trovate numerose criticità nella zona destinata allo stoccaggio delle merci. L’operazione ha portato alla sospensione dell’attività del supermercato. I controlli sono stati effettuati per verificare la conformità alle normative di sicurezza alimentare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento effettuato dai Carabinieri del NAS di Latina all’interno di un grande supermercato del capoluogo pontino ha portato alla scoperta di numerose criticità nell’area destinata allo stoccaggio delle merci. L’operazione, finalizzata alla verifica delle condizioni di sicurezza della filiera agroalimentare, si è conclusa con l’adozione di provvedimenti immediati e con l’applicazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.000 euro. Degrado nel deposito alimentare. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno concentrato l’attenzione sul magazzino utilizzato per la conservazione di alimenti e di MOCA, i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Drammatiche condizioni igienico-sanitarie nel magazzino: chiuso dai NAS un supermarket di Latina

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