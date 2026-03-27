chiuso fast food dopo blitz dei carabinieri col nas per carenze igienico sanitarie

I Carabinieri del NAS di Caserta hanno effettuato un blitz su tutto il territorio della Compagnia di Marcianise, sospendendo un fast food a Sant’Arpino. Il locale, gestito da un uomo di 36 anni, era utilizzato come deposito di alimenti e presentava carenze igienico-sanitarie. L’operazione ha portato alla chiusura dell’attività.

Durante l’operazione coordinata su tutto il territorio della Compagnia di Marcianise, i Carabinieri del NAS di Caserta hanno sospeso un locale di un fast food a Sant’Arpino, utilizzato come deposito di alimenti, gestito da un 36enne del posto. La sospensione è stata disposta a causa dell’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari e strutturali. Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2mila euro, nell’ambito di un controllo più ampio finalizzato a garantire sicurezza alimentare in tutta la zona. Nel corso dell’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise, che ha interessato tutto il territorio, 11 pattuglie e 22 militari hanno controllato 143 persone e 88 veicoli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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