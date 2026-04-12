Bistrot chiuso dai carabinieri per carenze igienico-sanitarie | sequestrati 100 kg di alimenti

Nella notte a Santa Maria a Vico, i carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e al personale dell’Asl, hanno condotto un’ispezione in un bistrot dedicato alla ristorazione. Durante i controlli sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla chiusura del locale. Sono stati sequestrati circa 100 chili di alimenti non conformi alle norme sanitarie.

Controlli serrati nella notte a Santa Maria a Vico, nel settore della ristorazione. I carabinieri della locale Stazione, affiancati dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Caserta e da personale dell’Asl, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bistrot del.🔗 Leggi su Casertanews.it Controlli nel ristorante, sequestrati 500 chili di alimenti. Gravi le carenze igienico-sanitariePer questo è stata richiesta al Comune anche la chiusura dell’attività a Terracina; elevate multa per 2mila euro. Chiuso fast food dopo blitz dei carabinieri col Nas per carenze igienico-sanitarieDurante l’operazione coordinata su tutto il territorio della Compagnia di Marcianise, i Carabinieri del NAS di Caserta hanno sospeso un locale di un...