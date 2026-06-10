Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina nelle campagne di Siddi, nel Sud Sardegna. Mentre operava con un escavatore all’interno di una stalla di un’azienda agricola, il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi nelle campagne di Siddi, nel Sud Sardegna. Un imprenditore di 60 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava effettuando alcuni interventi all’interno della stalla di un’azienda agricola utilizzando un escavatore. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo meccanico si è improvvisamente ribaltato, provocando il ferimento dell’uomo e rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’incidente ha mobilitato immediatamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Le condizioni del ferito sono apparse da subito serie, tanto da richiedere il trasferimento urgente in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma sul lavoro: escavatore si ribalta all’improvviso. Atroce!

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