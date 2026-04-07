Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’argine di un canale nella zona di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Un escavatore si è ribaltato, provocando lievi traumi all’operatore coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente. Non si sono registrate altre persone coinvolte e le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Gualtieri (Reggio Emilia), 7 aprile 2026 - Se l’è cavata con traumi non gravi, ma si è rischiato il peggio, nella tarda mattinata, quando un mezzo escavatore impegnato nel ripristino di una frana arginale, in via Ospedaletto tra Santa Vittoria di Gualtieri e Meletole, si è ribaltato nel campo adiacente. Il conducente, un uomo sessantenne residente nel Modenese, era alla guida del mezzo da lavoro, ma ha evitato guai peggiori grazie al fatto di essere bene allacciato al sedile, con i sistemi di sicurezza che hanno impedito che potesse essere sbalzato all’esterno. Alcuni suoi colleghi sono intervenuti per i primi soccorsi. Sono arrivati anche l’ambulanza della Croce rossa guastallese, l’autoinfermieristica di Poviglio, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla per mettere l’escavatore in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualtieri, escavatore si ribalta sull'argine del canale

Camion che trasporta un escavatore sfonda il guardrail e si ribalta dentro al canaleUn incidente potenzialmente molto pericoloso, chiusosi fortunatamente senza però gravi conseguenze.

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