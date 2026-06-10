Dramma in cantiere | operaio schiacciato da una betoniera 53enne trasferito in elisoccorso a Villa Sofia
Un operaio di 53 anni è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia dopo essere stato schiacciato da una betoniera in un cantiere di Comitini, in contrada Balata, vicino a Grotte. L’incidente si è verificato durante le attività di costruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Incidente sul lavoro a Comitini. Un cinquantatreenne è stato schiacciato da una betoniera mentre era al lavoro in contrada Balata, che si trova nelle campagne al confine con Grotte. Scattato l'allarme, nel piccolo paese dell'Agrigentino è atterrato l'elisoccorso del 118 proveniente dalla base di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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