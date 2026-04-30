Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un’azienda agricola

Da corrieretoscano.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 51 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola nei pressi di Castelfiorentino. L’operaio, di origini albanesi, è stato schiacciato da una betoniera che si è ribaltata durante le operazioni. L’incidente si è verificato lunedì 27 aprile e le gravi ferite riportate sono risultate fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

CASTELFIORENTINO – Un nuovo drammatico infortunio sul lavoro scuote il territorio fiorentino. Un operaio di 51 anni, di origini albanesi, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nel ribaltamento di una betoniera avvenuto lo scorso lunedì (27 aprile).  La notizia della tragedia è stata resa nota soltanto nella giornata di ieri in seguito al decesso dell’uomo. L’incidente si è verificato all’interno di un’azienda agricola situata in via Mellicciano, nel comune di Castelfiorentino. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, l’operaio stava operando con un mezzo miscelatore-betoniera quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato travolgendolo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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