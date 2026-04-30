Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un’azienda agricola

Un uomo di 51 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda agricola nei pressi di Castelfiorentino. L’operaio, di origini albanesi, è stato schiacciato da una betoniera che si è ribaltata durante le operazioni. L’incidente si è verificato lunedì 27 aprile e le gravi ferite riportate sono risultate fatali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

CASTELFIORENTINO – Un nuovo drammatico infortunio sul lavoro scuote il territorio fiorentino. Un operaio di 51 anni, di origini albanesi, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate nel ribaltamento di una betoniera avvenuto lo scorso lunedì (27 aprile). La notizia della tragedia è stata resa nota soltanto nella giornata di ieri in seguito al decesso dell’uomo. L’incidente si è verificato all’interno di un’azienda agricola situata in via Mellicciano, nel comune di Castelfiorentino. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, l’operaio stava operando con un mezzo miscelatore-betoniera quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo si è ribaltato travolgendolo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un’azienda agricola Notizie correlate Operaio schiacciato da una pala meccanica nelle cave di tufo a Riano: Dorel muore a 51 anniLutto a Castel Nuovo di Porto e a Riano per la morte sul lavoro dell'operaio 51enne Dorel Ciobanu, travolto da una pala meccanica nelle cave di tufo. Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia di Scopello, la vittima è un operaio di 51 anni; Operaio di 51 anni muore sul lavoro dopo essere precipitato in un dirupo; Castelfiorentino, operaio di 51 anni muore travolto da una betoniera; Scopello, chi è l’operaio di Varallo morto sul lavoro. Infortunio sul lavoro: operaio si schiaccia il piede con un transpalletIncidente nel pomeriggio al Salumificio Gardani: un 51enne del posto è rimasto ferito. Soccorso e trasportato all’ospedale di Casalmaggiore ... laprovinciacr.it Papà muore nel sonno, aveva 51 anni: lascia due figlie di 18 e 22. La tragica scoperta scoperta dei familiariDaniele Corvino abitava a Viareggio e lavorava nell’ambito della cantieristica. In diversi hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma non rispondeva al telefono. Profondo il cordoglio ... lanazione.it «Aveva ferite e contusioni molto visibili dappertutto: non respirava». Le parole strappate a caldo ai soccorritori raccontano l’ennesima morte sul lavoro che ha falciato l’esistenza di Pasquale Perna, 37 anni, di Cercola, operaio della Ecologia Italiana, un’aziend - facebook.com facebook