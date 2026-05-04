Dramma sul lavoro a Bazzano | operaio muore schiacciato da muletto

Un incidente mortale si è verificato nella zona industriale di Bazzano, vicino all’Aquila, coinvolgendo un operaio rimasto schiacciato da un muletto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima, secondo le prime informazioni, avrebbe perso la vita sul posto. La vicenda si aggiunge a un altro episodio simile verificatosi nel territorio aquilano.

L'Aquila - Incidente mortale nella zona industriale aquilana, inutili i soccorsi del 118 intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri per chiarire la dinamica Un nuovo episodio di incidente sul lavoro scuote il territorio aquilano. Nella zona industriale di Bazzano, alle porte de L'Aquila, un operaio di 49 anni ha perso la vita mentre era impegnato nelle proprie mansioni all’interno di uno stabilimento produttivo. Secondo le prime informazioni raccolte, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore durante le attività lavorative. Una dinamica che resta al centro degli accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Dramma sul lavoro a Bazzano: operaio muore schiacciato da muletto Notizie correlate Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da un mulettoNella tarda mattina, intorno alle 12, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Calenzano per il soccorso ad un operaio rimasto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Morti sul lavoro in crescita: Scenario allarmante; Infortuni sul lavoro: aumentano gli incidenti in itinere. Roma maglia nera in Italia; Morì in sella alla sua bici mentre tornava dal lavoro, un anno fa il dramma di Lamine; Incidenti lavoro, travolto da ruspa: muore in Alto Adige. Dramma a Palermo, ennesimo incidente sul lavoro: muore un operaio di 40 anni. Fatale la caduta da un ponteggioDramma a Palermo, operaio cade da un ponteggio e muore. La vittima è un uomo di 40 anni, Alessio La Targia, precipitato da un’impalcatura all’interno di un capannone di una ditta in via Giafar, nel ... affaritaliani.it Dramma al porto, autista muore sul lavoro stroncato da un maloreAutista muore stroncato da un malore mentre era al lavoro al porto. Un operaio di 60 anni della provincia di Campobasso è morto nel pomeriggio mentre era al lavoro nell'area retro portuale del porto ... corriereadriatico.it Tragedia alla stazione di Bellinzona: i primi retroscena del dramma. - facebook.com facebook “I corridoi non hanno la pretesa di risolvere da soli il dramma che accompagna le migrazioni forzate, ma testimoniano con chiarezza che un’altra strada esiste ed è praticabile”, Don Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana x.com