Dove vedere in tv Italia-Germania Nations League volley 2026 | orario programma streaming

L’Italia di volley maschile affronta la Germania nella Nations League 2026. La partita si gioca dopo aver sfidato la Francia campione olimpico, nel secondo turno del torneo. La gara si può seguire in diretta TV e streaming. Il match è parte del calendario della competizione, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. La squadra italiana, guidata dall’allenatore, cerca continuità dopo la sfida precedente contro la Francia.

Prosegue la Nations League 2026 di volley maschile per gli azzurri: l’Italia del CT Ferdinando De Giorgi, dopo aver affrontato la Francia campionessa olimpica in carica, allenata da Andrea Giani, nel match della seconda giornata sfiderà la Germania. Il match si disputerà domani, giovedì 11 giugno, alle ore 22.00 italiane, alla The Arena at TD Place, sede della Pool 1 della Nations League ad Ottawa, in Canada. Nei giorni successivi, poi, l’Italia affronterà, nella stessa località, Turchia e Stati Uniti. La partita Italia-Germania, secondo match della Nations League di volley maschile, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà a cura di DAZN e VBTV, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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