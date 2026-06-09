La partita tra Italia e Francia inaugura la Nations League 2026 di volley maschile. La sfida si terrà in diretta televisiva e streaming, con orario e programmazione disponibili sui canali dedicati. La nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, affronterà la squadra francese, campionessa olimpica in carica, allenata da Andrea Giani. La partita rappresenta l'apertura del torneo per gli azzurri.

Con la sfida tra Italia e Francia si aprirà la Nations League 2026 di volley maschile per gli azzurri: l’Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà la Francia campionessa olimpica in carica, allenata da Andrea Giani. Il match si disputerà domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 22.00 italiane, alla The Arena at TD Place, sede della Pool 1 della Nations League ad Ottawa, in Canada. Nei giorni seguenti l’Italia affronterà, nella stessa località, Germania, Turchia e Stati Uniti. La partita Italia-Francia, della Nations League di volley maschile, non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà a cura di DAZN e VBTV, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League volley 2026: orario, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Night Italy Silenced Germany and Broke a Nations Heart | Germany vs Italy (World Cup 2006)

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa partita tra Italia e Olanda nella Nations League femminile 2026 si terrà prossimamente, dopo che l’Italia ha aperto la stagione contro la Bulgaria.

Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa partita Italia contro Bulgaria nel torneo Nations League femminile di volley 2026 si può seguire in diretta televisiva e in streaming.

Temi più discussi: Dove vedere Francia-Costa d'Avorio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni; Open di Francia, guida completa e dove vedere il Roland Garros 2026. Quando gioca Sinner?; Dove vedere Italia-Spagna Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni; Mondiali 2026: calendario completo, tutte le partite con orario italiano, dove vedere in diretta tv e streaming · Calcio.

#Italia-Francia, il test match del volley femminile: orario, quando si gioca e dove vederlo in tv x.com

Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League volley 2026: orario, programma, streamingCon la sfida tra Italia e Francia si aprirà la Nations League 2026 di volley maschile per gli azzurri: l'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà la ... oasport.it

Perchè preoccuparti di una Patrimoniale se in Italia ne abbiamo già più di 3? (Anzi le sto ancora contando). reddit

Dove vedere l’Italia in tv l’Italia in Nations League di volley: orari con Francia, Germania, Turchia e USAParte da Ottawa l'avventura dell'Italia maschile nella Volleyball Nations League 2026, primo banco di prova internazionale di una stagione che culminerà ... oasport.it