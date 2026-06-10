Dove vedere i Mondiali gratis in tv e in streaming | solo queste 35 partite saranno in chiaro

Solo 35 delle 104 partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in chiaro su Rai e DAZN, accessibili gratuitamente in diretta tv e streaming. La maggior parte degli incontri sarà visibile solo su piattaforme a pagamento. Il torneo prevede 48 nazionali partecipanti, un record, e una copertura mediatica più estesa rispetto al passato. La trasmissione in chiaro riguarda esclusivamente un terzo delle partite totali.

Saranno la RAI e DAZN a trasmettere le partite dei Mondiali 2026. Dei 104 match complessivi solo 35 si potranno vedere gratis in diretta tv e in streaming Un Mondiale 2026 inedito per il numero di nazionali partecipanti (48) e anche per la copertura mediatica riservata alle partite. Quello di Usa, Messico e Canada sarà il primo Mondiale della storia trasmesso integralmente in streaming. DAZN, infatti, si è aggiudicata i diritti dell’evento e coprirà l’intera programmazione delle partite (104 in tutto tra fase a gironi ed eliminazione diretta) tramite la app e il sito web di riferimento. A differenza del Mondiale per Club trasmesso gratuitamente la scorsa estate, per seguire i Mondiali è necessario possedere un abbonamento a DAZN. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Dove vedere i Mondiali 2026 in TV e streaming (DAZN e Rai)

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