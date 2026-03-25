Polonia-Albania streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026

Giovedì 26 marzo alle 20.45 si gioca la semifinale dei playoff europei per i Mondiali 2026, tra Polonia e Albania, allo “Stadion Narodowy” di Varsavia. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro e disponibile anche in streaming gratuito. La sfida determina una delle squadre che accederanno alla fase finale del torneo mondiale.

Varsavia si prepara a vivere una serata di calcio ad alta tensione. Giovedì 26 marzo (ore 20.45) lo “Stadion Narodowy” ospiterà la semifinale dei playoff europei per la qualificazione ai Mondiali 2026, con in campo Polonia e Albania. In palio non c’è solo la vittoria del match, ma l’accesso alla finale del percorso B, che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Polonia-Finlandia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. Dove vedere Monopoli-Catania: streaming gratis e diretta tv in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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