Webuild tra le aziende più influenti al mondo secondo Time

Webuild è stata inserita da Time tra le aziende più influenti a livello mondiale. La società è considerata un punto di riferimento per i progetti infrastrutturali, soprattutto quelli ritenuti complessi e di grande importanza a livello globale. La notizia arriva da un articolo pubblicato il 4 maggio, che evidenzia il ruolo chiave di Webuild nel settore delle costruzioni e delle grandi opere.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Webuild è diventata il contraente di riferimento per i progetti infrastrutturali di cui il mondo ha più bisogno, ma che spesso risultano i più difficili da realizzare". Con questa motivazione Webuild si posiziona nella classifica del Time sulle società più influenti al mondo nel 2026, la Time100 Most Influential Companies 2026, la selezione della rivista statunitense che ogni anno individua le realtà capaci di guidare le trasformazioni economiche e sociali a livello mondiale. L'edizione di quest'anno comprende 205 aziende in 20 settori e riconosce Webuild nella categoria Pioneers, confermando come l'ingegneria d'avanguardia sia diventata il motore centrale per affrontare le grandi sfide della transizione energetica e della mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

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