Valditara dopo i fatti di Parma | Stop a giustificazionismi il problema è la violenza non i controlli e le sanzioni

Dopo i fatti di Parma, il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che con il nuovo governo si mette fine al giustificazionismo, sottolineando che il problema è la violenza, non i controlli o le sanzioni. Ha aggiunto che le norme esistono e devono essere applicate, e ha evidenziato l'importanza di aver richiamato all'ordine i giovani coinvolti in atti di teppismo.

"Con questo governo l’epoca del giustificazionismo è finita. Le norme ora ci sono e vanno applicate. Innanzitutto considero importante che qualcuno si sia sentito in dovere di redarguire ragazzi che compivano atti di teppismo. Il fatto che troppo spesso ci si volti dall’altra parte è uno dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Droga, armi e alcol: Parma al setaccio, raffica di controlli con denunce e sanzioniI carabinieri della Compagnia di Parma hanno effettuato numerosi controlli nel territorio, concentrandosi su sostanze stupefacenti, armi e alcol.

Interrogazione di Avs a Valditara dopo i fatti di Trieste, Piccolotti: “Chiamano indottrinamento quello che noi chiamiamo empatia”Il 19 maggio 2026, è stato diffuso un comunicato che annuncia l'invio di ispettori ministeriali in una scuola elementare di Marostica, in provincia...

Temi più discussi: Sindacati a Valditara: Stabilizza 300mila precari tra docenti e Ata; Interrogazione di Avs a Valditara dopo i fatti di Trieste, Piccolotti: Chiamano indottrinamento quello che noi chiamiamo empatia; Il tema scuola anima la coda di campagna elettorale. Il ministro Valditara: Ecco cosa abbiamo fatto per Prato; Blog | Indicazioni nazionali per i licei, anche la Storia è letta attraverso le lenti dell'ideologia di estrema destra.

Interrogazione di Avs a Valditara dopo i fatti di Trieste, Piccolotti: Chiamano indottrinamento quello che noi chiamiamo empatiaUn comunicato stampa diffuso il 19 maggio 2026 rende noto l'invio di ispettori ministeriali in una scuola elementare di Marostica, in provincia di Vicenza. orizzontescuola.it

Valditara e le nuove indicazioni per i Licei, per filosofia. Riflessione anche sull'insegnamento della materia a scuola. reddit

La Lega Giovani sbugiarda la sinistra: Con Valditara incontro prolifico. Basta bugieLa solita polemica montata ad arte dagli studenti di sinistra che cercano di mettere in cattiva luce gli esponenti del governo. Al centro della scena ... iltempo.it