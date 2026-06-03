Strage di gravità inaudita ad Amendolara | le opposizioni incalzano le destre

Notizia in breve

Una strage di gravità inaudita si è verificata ad Amendolara. Le opposizioni chiedono un intervento urgente e un dibattito in Parlamento, puntando il dito contro il fenomeno del caporalato. Il governo è stato chiamato a riferire sui fatti e a mettere in atto misure concrete per contrastare il fenomeno. La vicenda ha suscitato forte attenzione politica.