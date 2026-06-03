Strage di gravità inaudita ad Amendolara | le opposizioni incalzano le destre
Una strage di gravità inaudita si è verificata ad Amendolara. Le opposizioni chiedono un intervento urgente e un dibattito in Parlamento, puntando il dito contro il fenomeno del caporalato. Il governo è stato chiamato a riferire sui fatti e a mettere in atto misure concrete per contrastare il fenomeno. La vicenda ha suscitato forte attenzione politica.
Una strage di una “gravità inaudita”, di fronte alla quale le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento e di intervenire per contrastare concretamente il caporalato. La tragedia dei quattro braccianti agricoli bruciati vivi all’interno di un mini-van in Calabria, ad Amendolara, smuove anche la politica. Mentre il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, parla di un “episodio di gravità inaudita sia per oggettività, quattro morti, che per le modalità”. Sono due i cittadini pachistani fermati e si sta indagando sul movente, che secondo una testimonianza potrebbe essere la richiesta di essere pagati da parte delle vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Strage di braccianti ad Amendolara, il procuratore D’Alessio: “Episodio di gravità inaudita. Il caporalato è una delle piste, ma non l’unica”Lunedì ad Amendolara, nella Sibaritide, un incendio ha bruciato vivi alcuni migranti, provocando una strage.
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È stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità. A dirlo il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio nell'incontro con i giornalisti in Questura a Cosenza sulla strage dei braccianti di Amendolara. facebook
Braccianti bruciati vivi, il procuratore: Questa strage è un episodio di gravità inaudita x.com
Strage di gravità inaudita ad Amendolara: le opposizioni incalzano le destrePer il procuratore di Castrovillari la strage di Amendolara è di una gravità inaudita. E l'opposizione chiede un'informativa urgente. lanotiziagiornale.it
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