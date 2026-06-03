Strage di gravità inaudita ad Amendolara | le opposizioni incalzano le destre

Da lanotiziagiornale.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una strage di gravità inaudita si è verificata ad Amendolara. Le opposizioni chiedono un intervento urgente e un dibattito in Parlamento, puntando il dito contro il fenomeno del caporalato. Il governo è stato chiamato a riferire sui fatti e a mettere in atto misure concrete per contrastare il fenomeno. La vicenda ha suscitato forte attenzione politica.

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Una strage di una “gravità inaudita”, di fronte alla quale le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento e di intervenire per contrastare concretamente il caporalato. La tragedia dei quattro braccianti agricoli bruciati vivi all’interno di un mini-van in Calabria, ad Amendolara, smuove anche la politica. Mentre il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio, parla di un “episodio di gravità inaudita sia per oggettività, quattro morti, che per le modalità”. Sono due i cittadini pachistani fermati e si sta indagando sul movente, che secondo una testimonianza potrebbe essere la richiesta di essere pagati da parte delle vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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