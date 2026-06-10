L'ex premier ha commentato l'offerta per l'istituto di credito, sottolineando l'importanza della dimensione e della scala dell'operazione. Ha evidenziato che l'ex banca, salvata con fondi pubblici, necessita di una crescita significativa. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'aspetto strategico dell'operazione, senza entrare nel merito di dettagli finanziari o di eventuali responsabilità politiche. La sua analisi si è concentrata sull'obiettivo di rafforzare la posizione dell'istituto sul mercato.

Quando si tratta di Intesa Sanpaolo o di Benetton e Autostrade, il Pd non riesce mai a trattenersi. E così, dopo un ventennio di coscienza diversamente pulita sul Monte dei Paschi di Siena, la banca dei compagni per eccellenza, il giorno dopo la mossa di Carlo Messina arriva Enrico Letta e benedice urbi et orbi i piani di Intesa su Mps, Mediobanca e Generali. L’ex premier ed ex segretario del Pd plaude all’offerta pubblica di scambio e osserva che «la dimensione è fondamentale» e che anche in Europa «bisogna fare scala». C’era una volta il centrosinistra invaghito delle regole antitrust di Guido Rossi, dei territori e dei distretti cari a Romano Prodi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dopo che il Pd ci ha fatto pagare Mps Letta mette il cappello sull’offerta

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