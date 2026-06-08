Il ministero dell’Economia ha confermato di aver ricevuto le proposte di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena, senza esprimere opinioni ufficiali né del governo né del partito. Nel frattempo, un comunicato ufficiale indica che le iniziative riconoscono la valorizzazione della banca, che era in una condizione pre-fallimentare. La proposta di Intesa mette d’accordo quasi tutti gli attori coinvolti.

A caldo il ministero dell'Economia si è limitato a un laconico comunicato con cui ha preso "atto delle iniziative su Mps di cui è stato informato, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione pre fallimentare". Matteo Salvini, invece, per una volta non commenta "scelte che competono al libero mercato", spiegando che "non c'è una posizione né del partito né del governo". Del resto, gradita o meno, l'offerta di Intesa SanPaolo sul Monte dei Paschi di Siena mette d'accordo quasi tutti. Giorgia Meloni e con lei - obtorto collo o meno - anche Giancarlo Giorgetti, appunto: se l'operazione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini: “Sull’offerta di Intesa per Mps non c’è una posizione né del partito, né del governo”. Ma l’operazione mette d’accordo quasi tutti

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