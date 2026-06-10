Donzelli esclude intese con Vannacci | È contro di noi e vuole indebolire il governo
Giovanni Donzelli ha dichiarato di non voler intrattenere accordi con il generale Vannacci, definendo le sue azioni come incompatibili con gli interessi del governo. Durante un’intervista, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia ha affermato che Vannacci mira a indebolire l’esecutivo e si pone in contrasto con le linee politiche del partito. Non sono stati annunciati negoziati o intese ufficiali tra le parti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole di Giovanni Donzelli sul caso Vannacci. Il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, intervistato durante la trasmissione Point Break, ha espresso una posizione netta nei confronti del generale Roberto Vannacci. Secondo Donzelli, esiste un gruppo di figure politiche che si oppone all’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, sottolineando che tra queste rientrerebbe anche Vannacci. In questo contesto ha escluso qualsiasi ipotesi di collaborazione politica, affermando che non avrebbe senso parlare di alleanze con chi, a suo avviso, si colloca contro il governo tanto quanto le opposizioni tradizionali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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