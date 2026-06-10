Donzelli esclude intese con Vannacci | È contro di noi e vuole indebolire il governo

Notizia in breve

Giovanni Donzelli ha dichiarato di non voler intrattenere accordi con il generale Vannacci, definendo le sue azioni come incompatibili con gli interessi del governo. Durante un’intervista, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia ha affermato che Vannacci mira a indebolire l’esecutivo e si pone in contrasto con le linee politiche del partito. Non sono stati annunciati negoziati o intese ufficiali tra le parti.