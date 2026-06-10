Donzelli chiude a Vannacci | E’ contro di noi vuol far cadere il governo

Un rappresentante del governo ha dichiarato che alcune persone sono contrarie alle attività dell'esecutivo di centrodestra. Tra queste figure è incluso anche Vannacci, secondo quanto affermato. Non sono stati forniti dettagli sui motivi o sulle identità precise di questi individui. La posizione ufficiale evidenzia una divisione tra chi sostiene l'operato del governo e chi, invece, si oppone alle sue iniziative.

(Adnkronos) – C'è "una serie di persone" che è "contro il lavoro che sta facendo il governo di centrodestra", e "tra questi c'è anche Vannacci". Lo dice il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a 'Point break' di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda stasera sul canale 550 San Marino RTV, diretta da Roberto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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