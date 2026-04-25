Medicina territoriale Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo | Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadini

La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale in Abruzzo ha espresso forte disapprovazione nei confronti della proposta di riforma della medicina territoriale presentata dal Governo. La proposta prevede l’introduzione di un “doppio canale” e la possibilità di una dipendenza pubblica selettiva per i medici che operano nelle Case della Comunità. La posizione della FIMMG si basa su preoccupazioni riguardanti il possibile indebolimento del sistema e della relazione con i cittadini.

La FIMMG Abruzzo esprime una netta contrarietà alla proposta di riforma della medicina territoriale avanzata dal Governo, che introduce il cosiddetto “doppio canale” e apre alla possibilità di una dipendenza pubblica selettiva per i medici di medicina generale impegnati nelle Case della Comunità. La presa di posizione arriva in un contesto regionale già segnato da tensioni: i medici di famiglia abruzzesi hanno infatti proclamato lo stato di agitazione dopo la rottura della trattativa sull’Accordo Integrativo Regionale (AIR), segnale di un confronto interrotto e di un clima di crescente preoccupazione nella categoria. “Si tratta di una riforma grave, complessa da attuare e potenzialmente dannosa per la tenuta del sistema sanitario territoriale”, afferma il segretario regionale Fimmg Abruzzo, Mauro Petrucci.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Medicina territoriale, Fimmg Abruzzo boccia la riforma del Governo: “Rischio di indebolire il sistema e il rapporto con i cittadini” Notizie correlate Apertura delle Case di Comunità: la FIMMG accoglie con favore il nuovo modello di sanità territoriale e sigla l’accordo con l’ASLL’intesa prevede che i medici di famiglia, pur mantenendo il proprio ruolo centrale nell’assistenza fiduciaria presso gli studi, possano partecipare... Decreto Schillaci, riforma della medicina territoriale: la rivolta dei medici di baseABBONATI A DAYITALIANEWS Il progetto del governo per riorganizzare la sanità territoriale Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella foto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Abruzzo, medici di famiglia verso lo sciopero. Scotti (Fimmg): Pieno sostegno ai colleghi; Medici di famiglia, in Abruzzo verso lo sciopero: FIMMG attacca lo stallo sugli accordi regionali; Medici di famiglia in Abruzzo verso la protesta a maggio; Medici di famiglia verso lo sciopero in Abruzzo per il mancato rinnovo dell’Accordo integrativo regionale (Air). Medici di famiglia, in Abruzzo verso lo sciopero: FIMMG attacca lo stallo sugli accordi regionaliLa Federazione sostiene la mobilitazione dei medici abruzzesi per il mancato rinnovo dell’Accordo integrativo regionale e chiede coerenza sulla riforma del territorio ... doctor33.it Abruzzo, medici di famiglia verso lo sciopero. Scotti (Fimmg): Pieno sostegno ai colleghiIn Abruzzo i medici di famiglia denunciano da tempo il mancato rinnovo dell’Accordo integrativo regionale. Per il segretario nazionale non è coerente invocare la riforma del territorio senza rinnovar ... quotidianosanita.it Leggi su Tgr Abruzzo Medici di famiglia verso lo sciopero Sanità, cresce la tensione in Abruzzo: i medici di famiglia vanno verso lo sciopero. La FIMMG nazionale sostiene la protesta - facebook.com facebook