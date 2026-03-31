Donzelli | Il rimpasto di governo? Ma quali drammi solo scelte Contro Meloni il maschilismo represso di una certa sinistra

Dopo il risultato referendario, il dibattito politico si intensifica mentre la maggioranza cerca di gestire le conseguenze della sconfitta alle urne. In questo scenario, un esponente di uno dei principali schieramenti ha commentato il rimpasto di governo, definendolo come semplici scelte e criticando le posizioni di un'altra forza politica, che avrebbe manifestato atteggiamenti di maschilismo repressivo.

All’indomani del risultato referendario, il dibattito politico si accende mentre la maggioranza prova a contenere gli effetti della sconfitta. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’onorevole Giovanni Donzelli interviene per chiarire la posizione del governo, respingendo le letture più allarmistiche e rivendicando la continuità dell’azione politica. Leggi anche: Minaccia a Meloni, la scritta sul muro e l’allarme di Donzelli: “Segnali che non possiamo ignorare” Dopo il referendum nessun terremoto politico. Secondo Donzelli, il risultato del referendum non rappresenta uno spartiacque tale da destabilizzare l’esecutivo. « È la sinistra che spera nella drammatizzazione o in un cortocircuito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Donzelli: “Il rimpasto di governo? Ma quali drammi, solo scelte. Contro Meloni il maschilismo represso di una certa sinistra” Articoli correlati Referendum, Donzelli: “È stato anche un voto politico, ma il governo Meloni arriverà a fine legislatura”Tocca a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, l’analisi della sconfitta del Sì al referendum sulla giustizia. Leggi anche: Caso Rogoredo, la sinistra cavalca l’inchiesta per colpire governo e divise. Donzelli: se un singolo sbaglia paga, ma non si strumentalizzi Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Donzelli: Il rimpasto di governo? Ma quali drammi, solo scelte. Contro Meloni il maschilismo represso di una certa sinistra; Meloni finita nel pantano pensa alla legge elettorale; Donzelli frena su rimpasto e voto anticipato. Vogliamo cambiare la legge elettorale, ma non è la priorità; Meloni è una furia poi ferma Nordio intenzionato a dimettersi. Donzelli: Il rimpasto di governo? Ma quali drammi, solo scelte. Contro Meloni il maschilismo represso di una certa sinistraAll’indomani del risultato referendario, il dibattito politico si accende mentre la maggioranza prova a contenere gli effetti della sconfitta. In ... thesocialpost.it Donzelli: «Il rimpasto di governo Ma quali drammi, solo scelte. Contro Meloni il maschilismo represso di una certa sinistra» x.com Altro che pacifismo. In piazza a Roma, durante il corteo “contro la guerra”, si è assistito a immagini e slogan che nulla hanno a che fare con il dibattito politico: striscioni contro il Governo, scritte violente contro il Presidente Meloni, fino ad arrivare a scene inqui facebook