Il dibattito si accende tra Lega e Forza Italia in vista del “Remigration Summit” previsto per il 18 aprile in piazza Duomo. Forza Italia ha definito l’iniziativa come razzista e ha annunciato la propria contrarietà. La Lega ha risposto invitando gli alleati a far cadere il governo se non condividono le posizioni in vista dell’evento. La tensione tra le due forze politiche si intensifica a pochi giorni dall’appuntamento.

Milano, 9 aprile 2026 – Sul “Remigration summit ” in programma sabato 18 aprile in piazza Duomo il clima si sta facendo sempre più incandescente. Nei giorni scorsi bordate contro l’evento sono arrivate dal centrosinistra, con la presidente del consiglio comunale Elena Buscemi che – parlando in un evento incompatibile con i valori della città – ha chiesto di ri-valutarne l’autorizzazione per problemi di ordine pubblico. Oggi però la polemica si è spostata tutta in casa centrodestra, con un affondo di Forza Italia che ha lanciato il suo affondo, sottolineando che “ la città di Milano non merita di ospitare il Remigration Summit, un evento in odore di xenofobia e razzismo ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Duello Lega-Forza Italia sul Remigration Summit del 18 aprile, Fi: iniziativa razzista, noi contro. Carroccio: facciano cadere governo allora

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