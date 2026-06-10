Donor Weeks 2026 | Avis Bergamo festeggia 90 anni di solidarietà

Notizia in breve

Avis Bergamo ha avviato le celebrazioni per il suo 90° anniversario, un traguardo che sottolinea i decenni di attività nel settore della donazione di sangue. La manifestazione coinvolge diverse iniziative che si svolgono durante Donor Weeks 2026, un periodo dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della solidarietà. La commemorazione è stata avviata con eventi pubblici e attività di informazione rivolte alla comunità locale.