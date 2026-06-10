Donor Weeks 2026 | Avis Bergamo festeggia 90 anni di solidarietà
Avis Bergamo ha avviato le celebrazioni per il suo 90° anniversario, un traguardo che sottolinea i decenni di attività nel settore della donazione di sangue. La manifestazione coinvolge diverse iniziative che si svolgono durante Donor Weeks 2026, un periodo dedicato alla sensibilizzazione e alla promozione della solidarietà. La commemorazione è stata avviata con eventi pubblici e attività di informazione rivolte alla comunità locale.
Bergamo. Entrano nel vivo le celebrazioni per il 90° anniversario di Avis Comunale Bergamo: con le Donor Weeks 2026 prende il via un calendario di eventi dedicati alla promozione della cultura del dono, alla sensibilizzazione sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti e al ringraziamento alle migliaia di cittadini che, dal 1936 a oggi, hanno scelto di trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto per gli altri. Il momento più significativo sarà domenica 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per celebrare chi, ogni giorno, contribuisce a salvare vite attraverso una donazione volontaria, anonima e gratuita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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