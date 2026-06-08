Avis Forlì festeggia i 90 anni | un libro sulla solidarietà cittadina e la campagna nei panifici romagnoli

Notizia in breve

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, si è tenuta una cerimonia per celebrare i 90 anni di Avis Forlì. È stato presentato un libro che racconta la storia della solidarietà cittadina e la campagna di sensibilizzazione nei panifici della regione. La giornata ha visto anche interventi e momenti di riflessione sulla donazione volontaria e gratuita di sangue. Nessun dettaglio su partecipanti o altri eventi.