Avis Forlì festeggia i 90 anni | un libro sulla solidarietà cittadina e la campagna nei panifici romagnoli
In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, si è tenuta una cerimonia per celebrare i 90 anni di Avis Forlì. È stato presentato un libro che racconta la storia della solidarietà cittadina e la campagna di sensibilizzazione nei panifici della regione. La giornata ha visto anche interventi e momenti di riflessione sulla donazione volontaria e gratuita di sangue. Nessun dettaglio su partecipanti o altri eventi.
La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, celebrata ogni anno il 14 giugno e promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta un momento fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione volontaria, periodica, gratuita e responsabile di sangue e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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