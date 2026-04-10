Migranti Meloni sente Al Sisi | rischio nuova emergenza dal Medio Oriente patto contro i trafficanti di esseri umani

La presidente del Consiglio ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah Al Sisi, in serata. Durante il colloquio si è discusso della crisi nel Golfo e dell’emergenza migratoria proveniente dal Medio Oriente. Si è parlato anche di un possibile accordo per contrastare i trafficanti di esseri umani. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni e situazioni di instabilità nella regione.

Crisi nel Golfo ed emergenza migratoria corrono sullo stesso binario. Di questo si è parlato nel c olloquio telefonico in serata tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto Abdel Fattah Al Sisi. La premier prosegue nel rafforzamento delle vie diplomatiche. studiando intese e soluzioni per arginare la crisi nei Paesi del Golfo. Nel corso della conversazione i due leader hanno espresso sostegno al processo negoziale in corso per un’uscita duratura dalla crisi che garantisca un quadro di sicurezza regionale e conduca alla riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz. È stata inoltre ribadita l’importanza di giungere a un’intesa sul tema del nucleare iraniano, pilastro necessario per un equilibrio regionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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