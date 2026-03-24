L’insegnante Lina Gervasi suona alla cerimonia di apertura paralimpica un Theremin creato con legni dei barconi di migranti
Lina Gervasi, tra i maggiori thereministi al mondo, ha suonato come solista alla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi invernali 2026, venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, in due momenti centrali dell’evento: all’inno paralimpico che accompagna l’innalzamento della bandiera e alla chain song Volare Milano Cortina 2026, la catena canora collettiva, momento conclusivo della cerimonia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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