Domenico Caliendo è morto dopo un trapianto fallito all’ospedale Monaldi di Napoli. La procura ha disposto un nuovo rinvio nell’indagine sulla sua morte. La vicenda riguarda l’intervento eseguito sul bambino e le eventuali responsabilità. La famiglia ha presentato una denuncia e sono in corso approfondimenti sui dettagli dell’operazione. La magistratura prosegue con le verifiche, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le cause del decesso.

Nuovo rinvio nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli. Il pool di esperti incaricato dal giudice per le indagini preliminari di effettuare l’ incidente probatorio ha annunciato la richiesta di una proroga per completare le proprie relazioni tecniche. La richiesta, avanzata al termine delle attività svolte presso il Policlinico di Bari, prevede un’estensione dei tempi compresa tra i 15 e i 30 giorni. Un rinvio che potrebbe incidere direttamente sul calendario dell’inchiesta e sui prossimi passaggi giudiziari. Attualmente il deposito delle conclusioni dei periti era previsto prima dell’11 settembre, data già fissata per l’udienza davanti al gip Mariano Sorrentino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenico morto dopo il trapianto sbagliato, la notizia è appena arrivata

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Il piccolo Domenico è morto due mesi dopo il trapianto di cuore fallito al Monaldi di Napoli

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