È partita lunedì 23 marzo 2026 all’Ospedale Monaldi l’ ispezione straordinaria disposta dalla Regione Campania dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta in seguito al trapianto di un cuore danneggiato. Un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e il sistema sanitario regionale. Il team ispettivo è stato inviato su mandato del presidente Roberto Fico, con il supporto di esperti esterni alla Direzione generale della Salute. L’obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità organizzative e procedurali. Secondo quanto riportato dall’ANSA, le verifiche riguardano sia l’organizzazione interna sia l’operato complessivo della struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Morte del piccolo Domenico, la notizia dall’ospedale è appena arrivata

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