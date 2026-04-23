Domenico morto dopo il trapianto non riuscito la decisione della famiglia è appena arrivata

La famiglia del bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito ha comunicato la decisione di avviare accertamenti sulla morte. La vicenda ha portato all’apertura di un’indagine per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte del piccolo, che era stato sottoposto all’intervento prima che le condizioni si complicassero. La notizia ha suscitato scalpore e interesse tra le persone vicine alla famiglia e gli operatori sanitari coinvolti.

Si allarga il fronte degli accertamenti sulla morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito. Un caso che continua a sollevare interrogativi profondi e che ora entra in una fase cruciale sul piano delle indagini giudiziarie. Il prossimo 28 aprile sarà una data chiave: il giudice per le indagini preliminari ha disposto nuovi accertamenti sanitari, con il coinvolgimento di consulenti e specialisti chiamati a fare luce su quanto accaduto. L’obiettivo è chiarire eventuali responsabilità mediche e verificare ogni passaggio della complessa procedura clinica. Oltre al medico legale Luca Scognamiglio, potrebbero partecipare – anche da remoto – altri tre consulenti indicati dalla famiglia Caliendo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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