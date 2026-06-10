Domenico morto a Napoli il consulente della famiglia | Da vetrini confermate lesioni da ghiaccio secco

Da webmagazine24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le analisi sui vetrini e sui preparati istologici confermano che le lesioni presenti nel corpo del bambino sono state causate da ghiaccio secco. Il consulente della famiglia ha riferito che i risultati sono in linea con le aspettative. Il bambino, di due anni e mezzo, era stato sottoposto a un trapianto di cuore e successivamente è deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli.

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(Adnkronos) – "L'analisi sui vetrini e sui preparati istologici" di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni e mezzo morto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, "dal nostro punto di vista, è andata come ci aspettavamo. Sono state riscontrate tutte quelle lesioni che ci si aspettava di trovare. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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