Domenico morto a Napoli il consulente della famiglia | Da vetrini confermate lesioni da ghiaccio secco

Le analisi sui vetrini e sui preparati istologici confermano che le lesioni presenti nel corpo del bambino sono state causate da ghiaccio secco. Il consulente della famiglia ha riferito che i risultati sono in linea con le aspettative. Il bambino, di due anni e mezzo, era stato sottoposto a un trapianto di cuore e successivamente è deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli.

(Adnkronos) – "L'analisi sui vetrini e sui preparati istologici" di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni e mezzo morto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore, "dal nostro punto di vista, è andata come ci aspettavamo. Sono state riscontrate tutte quelle lesioni che ci si aspettava di trovare. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Bimbo trapiantato a Napoli: i primi esiti dell'autopsia, oggi i funerali - 1Mattina News 04/03/2026

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