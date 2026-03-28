Domenico morto dopo il trapianto il legale della famiglia | Da Monaldi no risposte su risarcimento

La famiglia di un bambino deceduto dopo un trapianto presso l'ospedale Monaldi di Napoli non ha ancora ricevuto risposte riguardo a un eventuale risarcimento. Il legale rappresentante della famiglia ha confermato l'assenza di comunicazioni da parte della struttura sanitaria sulla richiesta di risarcimento. La situazione riguarda la fase legale successiva alla morte del piccolo, avvenuta in seguito all'intervento.

(Adnkronos) – Dall'ospedale Monaldi di Napoli ancora nessuna risposta sul risarcimento alla famiglia del piccolo Domenico. E' questo il tema della lunga lettera firmata da Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo morto a febbraio all'ospedale dopo il trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. "Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino. Lo faccio perché ciò che questa famiglia sta subendo — anche ora, anche dopo la morte di Domenico — non può restare confinato nelle aule di giustizia. Deve essere conosciuto. Questa lettera non riguarda il merito del procedimento penale in corso: riguarda il comportamento della dirigenza del Monaldi verso i genitori di un bambino che non c’è più", si legge nella missiva. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Morte del piccolo Domenico, parla il legale della famiglia: "Da Monaldi cartella clinica incompleta""Dalla cartellina clinica di Domenico che ci ha inviato il Monaldi manca il diario di perfusione, ossia il tracciato della circolazione extracorporea...

Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, il legale della famiglia: “Esposto a Ordine dei Medici per cardiochirurghi”(Adnkronos) – Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, annuncia di aver presentato un esposto "ai consigli...

Approfondimenti e contenuti su Domenico morto

Temi più discussi: Bimbo morto a Napoli, chiesta misura interdittiva per due medici; Domenico morto dopo il trapianto a Napoli: due medici indagati per falso nella cartella clinica; Domenico morto col cuore bruciato, al Monaldi inizia ispezione straordinaria della Regione; Operaio caduto da un'impalcatura: morto dopo sette mesi in ospedale - FoggiaToday.

Domenico, il legale della famiglia contro l’ospedale: Ignorata la richiesta di risarcimentoL’avvocato Petruzzi chiede l’intervento della Regione e del presidente Roberto Fico: Nelle ore del silenzio la stessa dirigenza ha invitato la famiglia a ... napoli.repubblica.it

Domenico morto dopo il trapianto a Napoli: due medici indagati per falso nella cartella clinicaSi tratta del chirurgo Guido Oppido e dell'assistente Emma Bergonzoni. Nel mirino degli inquirenti sono finite alcune incongruenze riguardanti gli orari del trasporto dell'organo da Bolzano all'ospeda ... today.it

L'inchiesta sulla vicenda del piccolo Domenico, morto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto fallito. Iniziata all'ospedale Monaldi di Napoli, l'ispezione straordinaria disposta dalla Regione Eleonora Fioretti #GR1 - facebook.com facebook

Modifiche alla cartella clinica di Domenico, morto dopo il trapianto di cuore: due medici indagati anche per falso x.com