Domenico Caliendo in corso esame sui due cuori al Policlinico di Bari
È in corso da circa un'ora e mezza un esame sui due cuori presso l'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Si sta analizzando il cuore prelevato e quello nativo, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle modalità dell'esame. La procedura è ancora in corso e non sono state comunicate altre informazioni ufficiali al momento.
È in corso da circa un'ora e mezza nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari la prosecuzione dell'esame dei due cuori, quello prelevato e quello nativo, nell'ambito dell'incidente probatorio relativo all'indagine sulla morte di Domenico Caliendo avvenuta il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo, di due anni e quattro mesi, poco prima di Natale avrebbe dovuto ricevere un cuore nuovo mediante trapianto ma l'organo prelevato a Bolzano era compromesso. Intanto era gia stato espiantato il cuore nativo malato. Come annunciato in occasione della prima parte dell'esame, lo scorso 28 aprile sempre a Bari, oggi gli esperti sarebbero passati dall'analisi microscopica a quella microscopica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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