Oggi a Bari gli accertamenti sui due cuori di Domenico Caliendo Il bambino campano morto dopo il trapianto

Oggi a Bari sono in corso gli accertamenti dei periti sui due cuori di Domenico Caliendo. Il bambino campano è deceduto nell’ospedale “Monaldi” di Napoli il 21 febbraio, dopo aver subito un trapianto il 23 dicembre. I procedimenti riguardano l’esame dei componenti cardiaci coinvolti nel caso. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui risultati delle analisi in corso.

Oggi a Bari gli accertamenti dei periti sui due cuori di Domenico Caliendo. Il bambino è morto nll’ospedale “Monaldi” di Napoli il 21 febbraio dopo essere stato sottoposto a trapianto il 23 dicembre. Il gip Mariano Sorrentino nei giorni scorsi ha accolto la richiesta dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, di includere anche il cuore malato del bimbo tra i reperti biologici sui quali il collegio composto dai periti nominati dal giudice eseguirà accertamenti nell’ambito dell’incidente probatorio. Le analisi saranno effettuate, tra l’altro, su disposizione dell’autorità giudiziaria, anche sul cuore danneggiato dalle bassissime temperature a cui è stato esposto durante il trasporto da Bolzano a Napoli.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Oggi a Bari gli accertamenti sui due cuori di Domenico Caliendo Il bambino campano morto dopo il trapianto Notizie correlate Oggi i funerali di Domenico Caliendo, prossimo esame medico legale a Bari Il bambino di Nola morto a due anni e quattro mesi dopo il trapianto di cuoreAlle 15 nella cattedrale di Nola i funerali di Domenico Caliendo, morto a due anni e quattro mesi dopo il trapianto di cuore. Morte del piccolo Domenico dopo trapianto al Monaldi, ad aprile l’analisi sui due cuori. Si farà a BariProseguono le indagini sul decesso del bimbo dopo il trapianto di cuore al Monaldi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La morte di Domenico Caliendo, domani accertamenti sui due cuori; Domenico Caliendo, il giallo dell'orario del trapianto di cuore. Nuovo interrogatorio per il chirurgo Oppido; Domenico Caliendo, continuano le indagini: interrogatorio bis per i due chirurghi; Concerto per il piccolo Domenico Caliendo, la madre: Chi tocca l'avvocato Petruzzi tocca la mia famiglia. Bambino morto dopo trapianto a Napoli, oggi accertamenti sui due cuori di DomenicoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bambino morto dopo trapianto a Napoli, oggi accertamenti sui due cuori di Domenico ... tg24.sky.it La morte di Domenico Caliendo, domani accertamenti sui due cuoriAl policlinico di Bari l'incidente probatorio per chiarire eventuali negligenze durante il trapianto fallito del 23 dicembre al Monaldi ... rainews.it NanoTV. . #Napoli- Presentata stamane al Gran Caffè Gambrinus una serata-evento dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo - Pagina Ufficiale che si svolgerà il 4 maggio 2026 al Teatro Totò Paolo Fusco #Eventi #TeatroToto #Domenico #Beneficen - facebook.com facebook