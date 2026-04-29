Nel pomeriggio di ieri è iniziato presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari l’esame dei due cuori appartenenti a Domenico Caliendo. L’operazione fa parte delle indagini in corso e coinvolge i reperti sequestrati durante le attività investigative. Le analisi continueranno nelle prossime ore, mentre le autorità attendono i risultati per approfondire le cause e i dettagli legati all’episodio.

L’attività peritale, che riguarda sia il cuore originario sia quello trapiantato, è stata affidata agli esperti nominati dal gip del Tribunale di Napoli Mariano Sorrentino, dalla Procura partenopea, dai legali dei sette medici indagati per omicidio colposo — due dei quali rispondono anche di falso — e dai consulenti della famiglia del piccolo. In questa prima fase è stata effettuata un’analisi macroscopica, mentre ulteriori approfondimenti sono stati rinviati al 10 giugno. L’accertamento rientra nell’incidente probatorio disposto dal giudice su richiesta della Procura di Napoli. L’obiettivo è verificare se tutte le fasi — dal prelievo dell’organo a Bolzano fino al trasporto e alla conservazione — siano state eseguite nel rispetto delle linee guida sui trapianti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, avviato nel pomeriggio di ieri l’esame dei due cuori di Domenico Caliendo

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